El encuentro contó con la participación de distintas instituciones y organizaciones de la ciudad. Durante la jornada, se repasaron los avances del año y se definió la agenda de actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En el marco de las políticas de inclusión que impulsa el intendente Othar Macharashvili, este miércoles, en instalaciones del Centro de Información Pública, el Consejo Municipal de Discapacidad llevó adelante su 29ª Asamblea Ordinaria, correspondiente al último encuentro del año.

La jornada reunió a representantes de las instituciones y organizaciones que integran este espacio de participación y articulación, donde se compartieron los principales avances del año y se abordaron nuevas propuestas para continuar fortaleciendo las políticas públicas vinculadas a la discapacidad en Comodoro Rivadavia.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, destacó la importancia de sostener estos espacios de trabajo conjunto. “Es un espacio donde las instituciones, las organizaciones y el Municipio podemos encontrarnos, escuchar las distintas voces y seguir construyendo políticas públicas que tengan que ver con la inclusión y con la promoción de derechos”, expresó.

Finalmente, Miranda valoró el compromiso de las instituciones y organizaciones que forman parte del Consejo y remarcó que “la inclusión se construye entre todos, con políticas públicas sostenidas, pero también con el compromiso de las instituciones, las organizaciones y cada vecino”.

Uno de los ejes centrales fue la organización de las actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. La agenda se desarrollará del 2 al 6 de diciembre e incluirá distintas iniciativas destinadas a promover derechos, visibilizar la temática y generar conciencia sobre la importancia de construir una comunidad más accesible e inclusiva.

Entre las propuestas previstas se encuentran la muestra “Encuentro de Talentos”, en el CEPTur, la actividad vivencial “Un día en tus zapatos” y una jornada central que incluirá una caminata desde Plaza de la Escuela 83 hasta Plaza Soberanía, un acto conmemorativo, inauguración de cartelería sobre accesibilidad universal, stands, charlas y espectáculos. También se realizará la Feria Impulso “Emprender sin Barreras”, destinada a acompañar y visibilizar los emprendimientos de personas con discapacidad.