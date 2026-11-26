Una pareja fue detenida este jueves al mediodía en Comodoro Rivadavia, acusada de ingresar a una vivienda y sustraer diversos elementos. La intervención policial se inició a partir del llamado de un testigo que observó movimientos sospechosos en un domicilio de calle Dorrego.

Según la información policial, el vecino informó que un hombre y una mujer habían ingresado al inmueble y luego se retiraron con dirección a las calles 13 de Diciembre y Rawson. Tras el alerta, personal policial inició un operativo de búsqueda y localizó a los sospechosos en las inmediaciones.

Durante el procedimiento, el hombre intentó agredir a los efectivos y escapó a pie por calle 13 de Diciembre en dirección a avenida Rivadavia. Con apoyo de personal de las comisarías Primera y Tercera, fue interceptado y detenido en la intersección de Pastor Schneider y avenida Rivadavia. En tanto, la mujer fue aprehendida en la zona de 13 de Diciembre y Rawson.

Las autoridades indicaron que los elementos presuntamente robados fueron descartados durante la fuga y posteriormente recuperados por los uniformados. Entre los objetos secuestrados se encuentran prendas de vestir, una credencial, un bastón de madera, una botella de vino y varias pulseras de colores.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.