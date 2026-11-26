Boca mantiene su gran momento futbolístico. Apenas unos días después de levantar la Copa Sudamericana, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera y aseguró su lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

El equipo local logró abrir el marcador en la primera mitad gracias a un penal ejecutado por Leandro Paredes. La infracción fue sancionada por el árbitro Luis Lobo Medina tras una mano dentro del área de Ezequiel Bonifacio. El mediocampista campeón del mundo no falló y puso en ventaja al Xeneize.

A pesar del dominio de Boca, el arquero Emanuel Gómez Riga evitó una diferencia mayor antes del descanso con una intervención clave para sostener las chances de la visita.

En el inicio del complemento, Miguel Merentiel aprovechó una nueva oportunidad y amplió la ventaja para sentenciar el encuentro. Con el 2 a 0, Boca controló el desarrollo del juego y selló la clasificación sin sobresaltos.

De esta manera, el último cruce de los octavos de final terminó de completar el cuadro de cuartos, instancia en la que Boca recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata buscando seguir en carrera por el título.