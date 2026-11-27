La Copa Libertadores conocerá este sábado a su nuevo campeón cuando Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata se enfrenten en la final del certamen continental más importante de Sudamérica.

El partido se disputará desde las 17 horas en el estadio Centenario de Montevideo y tendrá arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, acompañado en el VAR por su compatriota Juan Soto.

El conjunto brasileño llega a la definición con la posibilidad de conquistar su cuarta Libertadores. Para alcanzar la final, el equipo dirigido por Abel Ferreira dejó en el camino a Liga de Quito y Fluminense, en ambos casos mediante definiciones por penales.

Por el lado de Estudiantes, la ilusión pasa por volver a levantar el trofeo después de más de una década. El conjunto platense accedió al encuentro decisivo tras eliminar en semifinales al vigente campeón, Flamengo, en una serie que se resolvió desde los doce pasos con una destacada actuación del arquero Fernando Muslera.

Además de pelear por una nueva estrella internacional, el «Pincha» intentará sumar su quinta Copa Libertadores e igualar la marca histórica de Peñarol. Palmeiras, en cambio, buscará seguir ampliando la presencia brasileña entre los máximos ganadores del torneo.

La final será transmitida por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.