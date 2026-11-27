La pantalla de América TV se prepara para una serie de cambios y uno de los más resonantes involucra a Intrusos. Todo indica que Rodrigo Lussich continuará al frente del programa mientras Adrián Pallares asumirá nuevos desafíos dentro del canal.

La novedad generó repercusión en el mundo del espectáculo debido a que ambos conductores conformaron durante años una de las duplas más reconocidas de la televisión argentina. Sin embargo, distintas versiones señalan que la decisión no responde a conflictos personales entre ellos.

En ese contexto, el periodista Ángel de Brito reveló que no solo Lussich permanecería en la conducción del ciclo, sino que también seguiría acompañado por el mismo panel que actualmente integra el programa. La información alimentó las especulaciones sobre el futuro de Pallares dentro de la señal.

Por su parte, el conductor se refirió públicamente a la situación y aseguró que la separación profesional fue conversada con anticipación. Según explicó, ambos habían regresado a América TV con la intención de participar de los festejos por los 25 años de Intrusos y luego las circunstancias laborales llevaron a extender su permanencia.

Además, Pallares reconoció que su compañero tenía interés en explorar otros formatos televisivos y remarcó que mantiene una buena relación con él, descartando cualquier enfrentamiento detrás de la decisión.

Mientras se esperan definiciones oficiales sobre la nueva programación, todo apunta a que Intrusos mantendrá gran parte de su estructura actual, aunque con Lussich como principal figura del ciclo.