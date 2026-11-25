La histórica banda de rock ZZ Top se presentó anoche en el Movistar Arena de Buenos Aires ante miles de seguidores que disfrutaron de un recorrido por sus grandes clásicos. Una vez finalizado el espectáculo, los músicos recibieron una visita especial detrás del escenario.

El reconocido artista argentino Charly García se acercó a los camarines para saludar a la agrupación estadounidense y compartir un momento distendido con sus integrantes. Durante el encuentro, se tomó una fotografía junto a la banda, imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó el interés de los fanáticos de ambos referentes del rock.

La postal reunió a dos nombres fundamentales de la música y dejó un recuerdo único de la visita de ZZ Top a la Argentina.