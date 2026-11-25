La Justicia avanzó con un acuerdo de juicio abreviado en la causa por el homicidio de Juan Marcos Elías Levill, ocurrido el 13 de febrero de este año en el complejo habitacional de las 1008 Viviendas de Comodoro Rivadavia.

Durante una audiencia realizada el pasado martes, Carlos Enrique Llanos admitió su responsabilidad en el hecho, aceptando las circunstancias en las que ocurrió el ataque y una condena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo, acordada entre las partes.

Según la investigación fiscal, Levill se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas en un sector interno del barrio 30 de Octubre cuando fue sorprendido por Llanos, quien le habría provocado dos heridas con un arma blanca para luego escapar del lugar.

La víctima falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en el tórax, por lo que la Fiscalía calificó el caso como homicidio simple, atribuyéndole a Llanos la autoría del delito.

Tras escuchar los planteos de la acusación y la defensa, la jueza interviniente dio por concluida la audiencia y anunció que dará a conocer su resolución sobre la homologación del acuerdo en la fecha prevista.