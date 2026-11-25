Leonardo Miranda, Vasco Salaberry, Daniel Lanezan y Esteban Salaberry serán parte de la propuesta, que también contará con danzas folclóricas y gastronomía criolla. Será el domingo 6 de diciembre, desde las 12, en Brew House, con la locución de Carolina Paredes.

El Nido Gaucho se prepara para despedir el año con una jornada de música, danzas y sabores tradicionales en Comodoro Rivadavia. La gran peña al aire libre se realizará el domingo 6 de diciembre, a partir de las 12, en Brew House, ubicado en Pablo Ortega 2541.

La propuesta, presentada por Amistad Peñera, reunirá a Leonardo Miranda, Vasco Salaberry, Daniel Lanezan y Esteban Salaberry, quienes compartirán sus presentaciones con el público durante la jornada.

La danza también tendrá su espacio con la participación de la Escuela de Danzas Folklóricas Kilimbay. La locución estará a cargo de Carolina Paredes, quien acompañará el desarrollo del encuentro y la presentación de los artistas.

Además de los espectáculos, habrá una oferta de gastronomía criolla que incluirá asado, empanadas y platos tradicionales. La invitación está dirigida a quienes quieran compartir una despedida de año en familia o con amigos, con el folclore como protagonista.

Las entradas anticipadas se consiguen en Nido Gaucho, en Estados Unidos 526. Para consultar por valores y disponibilidad, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 297 5042279.