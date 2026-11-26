La región patagónica registró el mayor crecimiento interanual en las ventas de los centros de compras durante septiembre, en un contexto en el que los shoppings y los autoservicios mayoristas mostraron resultados positivos, mientras que los supermercados continuaron exhibiendo cifras negativas.

De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, las ventas en los shoppings aumentaron 0,3% en comparación con el mismo mes del año pasado. En ese marco, la Patagonia encabezó el ranking de crecimiento regional con una suba del 29,5% interanual.

Los autoservicios mayoristas también mostraron una mejora al registrar un incremento del 1% interanual en septiembre, cortando una racha de siete meses consecutivos de caídas. Se trató de la segunda suba del año para el sector.

En contraste, los supermercados volvieron a cerrar el mes con números negativos. Las ventas retrocedieron 3% interanual y acumularon nueve meses consecutivos en descenso. En los primeros nueve meses del año, la actividad del sector mostró una contracción del 2,9%.

Entre los rubros con mayores aumentos de facturación se destacaron carnes, verdulería y frutería tanto en supermercados como en mayoristas. Además, los medios electrónicos continuaron ganando terreno entre los consumidores, con una fuerte participación de tarjetas de crédito y otras modalidades digitales de pago.

Los informes también reflejaron incrementos en los tickets promedio y en la facturación medida en valores corrientes, aunque estos avances no alcanzaron para revertir la caída real de las ventas en el segmento supermercadista.

Fuente: Agencia NA