La informalidad laboral alcanzó al 45% de los trabajadores ocupados en Argentina y ya supera los seis millones de personas, consolidándose como uno de los principales desafíos del mercado laboral nacional.

El crecimiento del empleo no registrado se produjo en un contexto marcado por el aumento de la desocupación, que llegó al 7,9%, y de la subocupación, que alcanzó el 11,5%. Durante el último año se incorporaron 348.000 trabajadores al sector informal, impulsados principalmente por actividades cuentapropistas.

Paralelamente, el empleo privado formal continuó en retroceso. En los primeros cuatro meses de vigencia de la Reforma Laboral se perdieron 36.000 puestos registrados y se acumularon 13 meses consecutivos de caída en el trabajo asalariado privado.

La reducción del empleo formal se registró en la mayoría de las actividades económicas, incluyendo sectores de fuerte dinamismo como la minería, el petróleo y la intermediación financiera. Además, la incorporación de nuevos trabajadores al mercado registrado descendió hasta el 1,6% del total de ocupados.

El panorama también impactó sobre el entramado productivo. En los primeros meses de implementación de la reforma cerraron 6.905 empresas en todo el país, mientras que desde diciembre de 2023 la cantidad de firmas que dejaron de operar supera las 31.000.

Las pequeñas y medianas empresas fueron las más afectadas por la retracción de la actividad. Casi la mitad de los cierres correspondió a establecimientos de hasta 100 trabajadores, con una fuerte incidencia en las firmas más pequeñas.

Entre los sectores con mayor cantidad de bajas empresariales se ubicaron el comercio, el transporte y almacenamiento, y la industria. A nivel provincial, la disminución de empresas alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones argentinas, con Neuquén como la única provincia que registró un saldo positivo.

A este escenario se sumó la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Los ingresos de los trabajadores privados registrados mostraron una caída real del 3,7% respecto de los niveles previos al cambio de gestión nacional, mientras que los haberes del sector público nacional registraron una disminución aún más pronunciada.

Los indicadores reflejan un mercado laboral atravesado por una menor generación de empleo formal, una expansión de la informalidad y una reducción sostenida de la actividad empresarial en distintos sectores del país.