Afianzando el posicionamiento de Comodoro y Rada Tilly como plaza clave para el desarrollo de eventos deportivos, corporativos y capacitaciones de alto impacto, se confirmó el encuentro con Sergio “Cachito” Vigil, el prestigioso entrenador, coach y conferencista internacional que llegará junto a su hijo, Thiago Vigil Manes, para liderar una agenda exclusiva entre el 16 y el 18 de octubre.

La propuesta, organizada por NEXUS Consultoría & Gestión de Proyectos Estratégicos, y acompañada por los Municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, está diseñada como una invitación abierta para el sector empresarial, institucional y comunitario de la región en formato de clínica deportiva. El objetivo es brindar herramientas de management, resiliencia y conducción basadas en la filosofía del alto rendimiento humano.

Vigil, referente indiscutido del deporte nacional con más de 1.200 workshops dictados en Latinoamérica, desplegará un cronograma dividido en tres grandes experiencias bajo la premisa de que «cuando el contexto no ayuda, la actitud hace la diferencia».

El evento sumará además la visión de Thiago Vigil Manes, técnico certificado por la FIH (Federación Internacional de Hockey ) y actual DT de la Escuela Formativa Sub-14 de Buenos Aires, aportando una mirada generacional renovada sobre la conducción de nuevos equipos. Con este tipo de iniciativas, la región demuestra una vez más su infraestructura y capacidad organizativa para atraer propuestas que fusionan el desarrollo humano con la gestión profesional.

Programa de Actividades

-Viernes 16 «Ser profeta en tu tierra»: Jornada dinámica de 18:00 a 21:30 hs para entrenadores y formadores, enfocada en la construcción de equipos y la gestión de vínculos. Lugar: Chenque Rugby Club-(Actividad No arancelada)

-Sábado 17 «Cuando el contexto no ayuda, la actitud hace la diferencia»: Clase magistral abierta orientada a empresarios, dirigentes, profesionales y emprendedores sobre toma de decisiones bajo presión y motivación grupal. 19:00 hs. Lugar: Hotel Lucania (Actividad arancelada)

-Domingo 18 -Clínica de Hockey: Formación práctica en cancha (doble turno) dirigida a categorías formativas (Sub 10 a Sub 16) y Plantel Superior. (Actividad arancelada) 08:30 acreditación- Cupos Limitados Lugar: Club Chenque

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Para obtener más información sobre el programa y asegurar un lugar, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la organización en Instagram a través de @Nexusconsultoria.ar