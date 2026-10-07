La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó imágenes que quedarán en la memoria de los hinchas. Una de ellas tuvo como protagonista a Enzo Fernández, quien no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba el discurso del capitán.

Después de 21 años vistiendo la camiseta albiceleste, Messi tomó el micrófono tras el triunfo frente a Benín y habló ante un Estadio Monumental cargado de emoción.

Aunque no estaba confirmado que fuera a dirigirse al público después del encuentro, el 10 decidió hacerlo. En sus palabras hubo agradecimientos para los hinchas y sus compañeros, una mención especial al Monumental y un recuerdo para su padre.

Enzo Fernández, quebrado por las palabras de Messi

Mientras Messi hablaba, sus compañeros permanecieron a pocos metros escuchándolo atentamente. Las cámaras captaron entonces a Enzo Fernández visiblemente emocionado y llorando ante la despedida del capitán.

La reacción del mediocampista reflejó lo que se vivía dentro y fuera del campo de juego: compañeros e hinchas atravesados por el final de una etapa histórica de la Selección.

Messi cerró así su recorrido con la Albiceleste frente al público argentino, mientras una nueva generación de futbolistas, entre ellos Enzo Fernández, acompañaba con lágrimas las últimas palabras del 10 como jugador de la Selección.