Se terminó una era. Lionel Messi disputó este martes su último partido con la Selección Argentina y convirtió su despedida en una noche cargada de emoción en el estadio Monumental. La Albiceleste derrotó 3-0 a Benín, pero el resultado quedó inevitablemente en segundo plano: todas las miradas estuvieron puestas en el capitán.

Messi se despidió a lo grande: marcó un gol de penal y participó con asistencias en los otros dos tantos, convertidos por Nicolás Otamendi y Nico Paz.

La noche tuvo homenajes, ovaciones y lágrimas para el futbolista que durante 21 años vistió la camiseta de la Selección mayor y que cerró así una de las historias más importantes del fútbol argentino.

“Pienso en mi viejo”

Después del encuentro llegó uno de los momentos más emotivos. Messi habló ante el público y se quebró al recordar a su padre, en medio de una despedida atravesada por recuerdos familiares y deportivos.

El capitán agradeció haber podido cumplir aquel sueño que tenía desde chico y dejó un mensaje hacia el futuro de la Selección: después de tantos años de éxitos, también podrán llegar momentos difíciles y será necesario que el equipo y los hinchas permanezcan unidos.

Durante la jornada, Messi había resumido también el sentimiento con el que llegaba al final de su trayectoria internacional: “Me voy en paz. Di todo”.

Una última función a la altura de su historia

El amistoso comenzó sin goles en el primer tiempo, pero Argentina encontró la diferencia después del descanso.

Otamendi abrió el marcador, posteriormente Nico Paz convirtió el segundo y Messi tuvo finalmente su momento: desde el punto penal marcó el 3-0 definitivo para despedirse con un gol frente a los hinchas argentinos.

El Monumental acompañó cada movimiento del número 10 y le brindó una última ovación en una jornada preparada especialmente para homenajear su trayectoria.

El final de 21 años con la Albiceleste

Messi había anunciado su retiro internacional después del Mundial 2026 y posteriormente fue convocado especialmente para participar de esta serie de amistosos y tener su despedida ante el público argentino. La AFA había confirmado que el partido frente a Benín sería su última presentación con la Selección.

Atrás queda una historia que comenzó en 2005 y que tuvo derrotas dolorosas, cuestionamientos y renuncias, pero también una extraordinaria etapa de consagración que incluyó la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, entre otros títulos.

Este martes, aquella historia llegó a su final.

Lionel Messi se fue como quería: jugando, ganando, haciendo un gol y recibiendo el cariño de un Monumental rendido a sus pies.