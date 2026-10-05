«Desde la CTA y múltiples organizaciones nos vamos a movilizar a las puertas de tribunales para repudiar esta resolución de la Corte Suprema de la injusticia (sic)», señaló este lunes el referente gremial.

Las dos ramas de la central sindical, divididas en la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, organizan esta protesta a la que se sumarán otros gremios, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y que fue convocada en la Plaza Lavalle, donde se encuentra el Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial y de la Corte Suprema.

El objetivo de las organizaciones sindicales es visibilizar su rechazo a un fallo de la Corte Suprema que la semana pasada repuso un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente, Javier Milei, que había derogado la llamada ley de tierras rurales, con lo que se eliminó los límites de venta de tierras a extranjeros.

De esta manera, entró en vigor el art. 154 del DNU 70/23 de la ley de tierras rurales, cuyo título formal es Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

Esa legislación, sancionada y promulgada en 2011, establecía que las personas y empresas extranjeras no podían poseer más del 15 por ciento del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, y que una misma nacionalidad foránea no podía adquirir más del 30 por ciento de ese 15 por ciento permitido.

Ante la controversia generó el fallo, la Corte Suprema explicó el jueves que su intervención consistió en rechazar el amparo que presentó el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) que dio inicio a la causa, por entender que le faltaba legitimación para obtener una medida cautelar.

«Sin ninguna duda, los tres supremos reciben órdenes del Departamento de Estado de EEUU y niegan la legitimidad de los excombatientes de Malvinas para avasallar así y habilitar la derogación de la ley de tierras que posibilite la extranjerización de tierras de Argentina», afirmó Godoy.

Puesto que el DNU 70/23 fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, y dado que se necesita la negativa de las dos cámaras del Congreso para tumbar la norma, un grupo de diputados solicitó una sesión especial para de 15 de octubre para lograr desde Diputados la derogación del decreto de Milei.

La manifestación de este martes será, por ello, «la antesala de una jornada de lucha mayor el 15 de octubre próximo, cuando marcharemos al Congreso para que definitivamente la Cámara de Diputados declare inconstitucional el decreto de Milei y anule su vigencia», manifestó el secretario general de la CTA.

«Si seguimos por este camino, vamos a ser inquilinos en nuestra propia tierra, los argentinos y quienes vivimos en esta tierra», lamentó el referente gremial.

Frente a lo que el sindicalismo interpreta como «una infame traición a la patria», la manifestación de este martes será un modo de presión para «seguir reclamando que se declare inconstitucional el decreto 70/23».

Las dos fracciones de la CTA aprovecharán el malestar social para reclamar también el juicio político de los tres integrantes de la Corte Suprema, organismo que debería estar integrado por cinco jueces.

«La lucha de los trabajadores y del conjunto del pueblo argentino en estos días de octubre debe de ser la posibilidad de ganar las calles para frenar la destrucción de nuestra patria y generar condiciones políticas para que tanto el presidente de la Nación, Milei, como los tres supremos, sean llevados a juicio político por infame traición a la patria», propuso Godoy.

Ante la controversia que generó su sentencia, emitida el martes, la Corte Suprema difundió a los dos días un comunicado posterior para explicar su fallo, una medida pocas veces vista con anterioridad. (Sputnik)