El concejal Ariel Montenegro acompañó una serie de planteos realizados por representantes de vecinales de la zona norte de Comodoro Rivadavia, vinculados con la necesidad de avanzar en obras de infraestructura y con una mayor descentralización de las actividades culturales y patrias.

Entre los principales reclamos se encuentra la reserva de tierras fiscales para la construcción de un hospital en la zona norte. Según explicó Montenegro, el proyecto ya fue abordado en reuniones plenarias del Concejo Deliberante.

También se trabaja en una propuesta para contar con un centro de transferencia o terminal de ómnibus, para lo cual los representantes barriales plantearon la necesidad de asignar un lote fiscal.

Proponen llevar los desfiles a los barrios

Otro de los ejes planteados por Montenegro y los representantes vecinales fue la posibilidad de descentralizar los actos patrios y llevarlos a distintos sectores de la ciudad.

En ese sentido, se propuso realizar un desfile cívico-militar en calle Nahuel Huapi y establecer un sistema de rotación para que el tradicional desfile del 25 de Mayo pueda realizarse alternativamente en zona norte, centro y zona sur.

Como antecedentes de la participación comunitaria, se mencionaron el desfile realizado en avenida Polonia, los actos del 2 de Abril en Rodríguez Peña, las actividades desarrolladas en Gesta de Malvinas y la Guardia de las Estrellas.

También se destacó el desfile que organiza la Escuela 155 de la 1008 cada 8 de julio, como otra experiencia que reúne a vecinos e instituciones.

Entre los próximos pasos se encuentra avanzar en la reserva de terrenos fiscales para el hospital y la terminal, además de coordinar la realización del primer desfile en calle Nahuel Huapi

La propuesta de rotación anual de los actos patrios apunta, según el planteo, a fortalecer la identidad y la participación comunitaria en los distintos sectores de Comodoro Rivadavia.