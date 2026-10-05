El presidente argentino, Javier Milei, informó este lunes durante una reunión de gabinete que viajará a Madrid el 19 de octubre y que dos días después participará en una serie de actividades en la capital española.

«Milei confirmó que partirá el 19 de octubre rumbo a España y que el 21 participará en Madrid de una serie de actividades», señaló Presidencia en un comunicado.

Durante la reunión con su equipo, el mandatario también abordó la convocatoria anticipada a elecciones para noviembre anunciada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que el Congreso tumbara dos decretos destinados a enfrentar la crisis de la vivienda.

En el plano internacional, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) también destacó la victoria del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones de Brasil frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei calificó la victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) como «un gran triunfo», y acusó a su homólogo brasileño de desplegar un «plan platita», como denomina a las políticas de asistencia estatal, que, según consideró, «no tuvo el efecto esperado».

A su entender, ese resultado demuestra que ese tipo de medidas «responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales».

La última visita del presidente argentino a Madrid fue a finales de junio, cuando se reunió con diversos empresarios e inversores españoles y recibió una distinción de la Universidad privada católica San Pablo.

Durante los seis viajes que realizó a España desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, Milei no se reunió con ninguna autoridad del Gobierno encabezado por Sánchez.

En política exterior, el mandatario argentino ha expresado su alineamiento incondicional a EEUU e Israel. (Sputnik)