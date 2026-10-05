La Costanera local y la nueva Estación Náutica funcionarán como el gran epicentro de un día de experiencias turísticas, gastronomía y entretenimiento para toda la familia. La jornada, que se desarrollará de 10:00 a 21:00 horas, tiene como objetivo central promocionar la oferta turística disponible para toda la temporada.

Desde la Municipalidad, a través de Comodoro Turismo, se confirmó para este sábado el lanzamiento de la temporada primavera-verano, con alternativas de tierra, mar y aire para disfrutar la ciudad, junto a los prestadores y emprendedores turísticos habilitados. De esta manera, vecinos y visitantes podrán optar por actividades a precios promocionales y opciones gratuitas para toda la familia.

Entre los destacados de la jornada, se contemplan recorridos guiados del programa Turista Por Un Día para mini aventureros y el Patio del Festín, con un amplio paseo gastronómico de foodtrucks, fuegos y paseo de compras que complementará la oferta de los paradores de la costa. Además, se realizará la propuesta de Cocina en Vivo, denominada “Del Mar a la Mesa”, junto a los reconocidos chefs comodorenses Guido Cabral y Enzo Mayorga; música en vivo durante toda la jornada con bandas locales; y el gran cierre previsto desde la costa y desde el mar, a cargo de los DJs Eze y Luzo.

Desde la base operativa en la Costanera, saldrán y regresarán todas las excursiones, permitiendo desplazarse a pie o en los transfers dispuestos por Comodoro Turismo. Entre la oferta para disfrutar el Golfo San Jorge y los paisajes patagónicos se encuentran: senderismo, cabalgatas, visitas guiadas a las Áreas Naturales Protegidas Rocas Coloradas y Punta Marqués, nado en aguas abiertas, juegos sobre tablas de stand up paddle, travesías y pesca en kayak, bautismos de buceo, snorkeling con lobos marinos y paseos embarcados.

“Esta no será solo una fiesta de lanzamiento de la temporada, ya que significa una decisión estratégica pensada para seguir impulsando el desarrollo de la matriz productiva de la ciudad a través del turismo. Comodoro todo para posicionarse como un destino turístico en la Patagonia, con una oferta que va del mar a la meseta, y lo haremos de la mano de quienes han aceptado nuestro acompañamiento y el desafío de regularizar sus actividades. Buscamos que el vecino se apropie de la oferta turística que tenemos y se convierta en el primer embajador de nuestro destino”, destacó Eduardo Carrasco, gerente ejecutivo de Comodoro Turismo.

Contactos y reservas de excursiones

Quienes deseen consultar opciones, tarifarios y contratar excursiones a precios promocionales, podrán comunicarse con los prestadores oficiales a través del siguiente enlace https://linktr.ee/temporada2027.