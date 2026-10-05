Nehemias tiene 11 años y necesita una nueva silla de ruedas para poder continuar con sus actividades cotidianas. Su mamá, Mica, inició una campaña para reunir los 17 millones de pesos que cuesta el modelo Focus, el equipo que necesita debido al crecimiento del niño.

Nehemias padece parálisis cerebral y no puede caminar. Durante aproximadamente ocho años utilizó la misma silla de ruedas, pero con el paso del tiempo el equipo comenzó a quedarle pequeño y ya resulta necesario reemplazarlo.

La nueva silla permitiría acompañar su crecimiento y brindarle un equipo adecuado para el uso diario durante los próximos años.

La situación económica de la familia hace aún más difícil afrontar el valor del equipo. El padre de Nehemias se encuentra sin empleo desde hace cinco años, mientras que Mica se ocupa de manera permanente del cuidado de su hijo y de su hermana.

Ante esta situación, la madre presentó solicitudes de asistencia ante la Municipalidad y otros organismos, con la expectativa de que alguna institución pueda asumir total o parcialmente el costo de la silla.

Mientras aguarda respuestas, decidió impulsar una iniciativa solidaria para comenzar a reunir el dinero necesario.

La familia realizará un bingo solidario el sábado 17 de octubre en el SUM de la Escuela 172.

La actividad comenzará a las 15 horas, con una tolerancia de media hora para iniciar el juego.

Los cartones podrán adquirirse en la puerta del salón el mismo día del evento, mientras que Mica también se encarga de acercarlos personalmente a quienes quieran colaborar y viven en su zona.

La propuesta contará además con premios donados por emprendedores locales, que se sumaron a la campaña para ayudar a la familia.

Cada aporte representa una posibilidad más de acercarse al objetivo de conseguir la nueva silla de ruedas que Nehemias necesita para seguir creciendo con un equipo adecuado a sus necesidades.