Una familia de Comodoro Rivadavia atraviesa un difícil momento luego de que un incendio destruyera su vivienda y provocara la pérdida de todas sus pertenencias.

Hernán y su familia quedaron solo con lo puesto y ahora necesitan de la solidaridad de la comunidad para poder comenzar a reconstruir su hogar y recuperar elementos básicos.

Por este motivo, familiares y allegados iniciaron una campaña para reunir donaciones en buen estado, especialmente ropa y calzado para los tres niños y los adultos.

Entre las necesidades detalladas se encuentran:

Para los niños, ropa para un varón que utiliza remera talle 16 y pantalón 38; un nene con remera talle 12 y pantalón 10; y una nena con remera talle 10 y pantalón 7.

También se necesitan zapatillas: talle 29 para una nena, talle 34 y talle 40 para dos varones.

Para los adultos solicitan ropa para un hombre, remera talle L y pantalón 40, y para una mujer, remera talle 7 y pantalón 42/44.

Además, la familia necesita útiles escolares, mantas, ropa y alimentos.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse con Vicky al 297 536-6616 o con Gonza al 297 418-5861.

Según informaron, se retiran las donaciones a domicilio, por lo que quienes quieran ayudar pueden coordinar previamente por teléfono.