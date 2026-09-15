El Gobierno nacional oficializó este lunes el marco regulatorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas mediante la publicación del Decreto 986/2026 en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, aprueba el Régimen Administrativo, Patrimonial, Contable y de Control que regirá el funcionamiento del organismo de salud.

La creación de esta entidad autárquica bajo el Ministerio de Defensa se había concretado a comienzos de año con el Decreto 88/2026, que transformó la antigua estructura prestacional y separó las coberturas sanitarias del personal de Defensa respecto de las fuerzas de seguridad.

Entre los puntos normativos, se fijó una alícuota del 8% en concepto de contribución patronal, calculada sobre las remuneraciones del personal militar en actividad, trabajadores civiles de las fuerzas y empleados de la propia prestación médica.

El marco legal otorga facultades al Ministerio de Defensa para dictar disposiciones complementarias y operativas, con el objetivo de ordenar la gestión institucional y consolidar la reorganización de los servicios de salud orientados a las Fuerzas Armadas.