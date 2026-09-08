El Ministerio de Salud de la Nación informó la detección por primera vez en el país de una nueva cepa del COVID‑19, identificada como BA.3.2, descendiente de Ómicron BA.3 y clasificada por la Organización Mundial de la Salud como Variante Bajo Monitoreo.

El hallazgo se produjo en la provincia de Buenos Aires, donde se confirmaron tres casos, uno de ellos con internación por comorbilidades previas. Todos los pacientes evolucionaron favorablemente y no se registraron fallecimientos.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la circulación del virus SARS‑CoV‑2 se mantiene en niveles bajos y estables durante 2026, mientras que la actividad de influenza y virus sincicial respiratorio continúa siendo mayor.

La cepa BA.3.2 fue identificada originalmente en Sudáfrica en 2024 y ya se había registrado en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Guyana Francesa, ampliando su presencia en América. Aunque presenta escape inmunológico moderado, los estudios indican que las vacunas siguen siendo efectivas para prevenir cuadros graves.

El Ministerio de Salud recomendó mantener los esquemas de vacunación completos, reforzar la higiene de manos, ventilar ambientes y evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios.