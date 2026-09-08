En la madrugada del 8 de septiembre, alrededor de las 02:00 horas, personal de Operaciones Policiales y de la Sección Canes Comodoro Rivadavia intervino en calle Patagonia, barrio Jorge Newbery, luego de un llamado de un vecino que alertó sobre los gritos de una mujer pidiendo auxilio.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una aglomeración de personas en la intersección de calle Huergo y Pasaje Fragata Sarmiento, donde los presentes habían reducido a un hombre que habría ingresado a una vivienda con fines de robo.

Según el relato de la víctima, el sujeto entró por una ventana y, al ser descubierto, intentó escapar por los techos. Fue perseguido y retenido por los moradores, quienes lo golpearon antes de la llegada de la policía. Durante el forcejeo, el intruso lesionó a uno de ellos con un golpe de puño, provocándole una herida en el labio superior.

Los uniformados separaron a las partes y trasladaron al acusado, identificado como W. Á. L. (por sus siglas)(38), a un lugar seguro para resguardar su integridad física. El hecho quedó bajo la órbita de la Comisaría Seccional Segunda y la Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut.