Una familia oriunda de Buenos Aires quedó atrapada en la nieve al pie del Cerro Wayle, en Neuquén, cuando la camioneta en la que viajaban quedó inmovilizada tras los temporales de fines de agosto.

Ante la imposibilidad de comunicarse y con sus hijos de 9 y 3 años dentro del vehículo, Sabrina Canepa, de 47 años, emprendió una caminata de 15 kilómetros por la Ruta Provincial 37, en una zona sin señal telefónica y a más de 40 kilómetros de la localidad más cercana.

Tras varias horas de recorrido, logró contactar a la Policía de Río Negro, que derivó el pedido a la Policía del Neuquén. La División Brigada Rural inició un operativo con vehículos 4×4 y encontró a la mujer agotada pero en buen estado físico.

Los efectivos continuaron hasta el refugio de guardaparques, donde rescataron a su pareja, Facundo Botner, y a los dos niños. Luego de retirar la nieve acumulada, liberaron la camioneta y la familia pudo regresar a Chos Malal sin necesidad de atención médica.

Las autoridades recomendaron evitar los caminos de alta montaña sin vehículos apropiados ni equipamiento adecuado, ya que aún persisten sectores con nieve acumulada.