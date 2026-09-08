El viudo de Adelfa, recordado por su relación con la mujer mayor que se convirtió en un fenómeno mediático, reapareció para contar cómo es su vida actual y aclarar el destino de la herencia que recibió tras su fallecimiento.

Durante años circularon versiones que lo vinculaban con el consumo de drogas y el despilfarro del dinero, pero él mismo salió a desmentirlo: “Todos piensan que lo gasté en drogas, pero la realidad es otra”, afirmó.

Explicó que parte de la herencia fue utilizada en proyectos personales y en sostener su vida cotidiana, lejos de los excesos que se le atribuían. También señaló que la exposición mediática lo afectó, aunque hoy busca mantener un perfil más bajo y reconstruir su historia sin prejuicios. Actualmente escribe una autobiografía sobre su vida y negocia junto a su abogado la realización en la plataforma Netflix.

El caso de Adelfa y su joven esposo había generado gran repercusión en su momento, convirtiéndose en un símbolo de las relaciones poco convencionales y del impacto de la opinión pública sobre la vida privada.