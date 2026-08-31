El teclado es un objeto cotidiano que suele pasar desapercibido, pero las teclas F y J esconden un detalle clave: una pequeña marca en relieve que funciona como guía táctil.

Estas muescas no son decorativas; están diseñadas para que los dedos índices se apoyen en ellas y el resto de la mano se acomode en la fila guía. De esta manera, el usuario puede escribir sin mirar hacia abajo, manteniendo la vista en la pantalla y logrando mayor fluidez y precisión.

El recurso, presente en la mayoría de los teclados QWERTY, favorece la ergonomía y ayuda a reducir la fatiga visual y la tensión en el cuello. Fabricantes como Logitech, Cherry, Corsair y Razer lo incorporan como estándar, siguiendo normas internacionales de interacción que destacan la importancia de la retroalimentación táctil.

Su origen se remonta a la mecanografía tradicional, pero fue adaptado al entorno informático con patentes específicas para mejorar la captura de datos en oficinas. Hoy, estas marcas se convierten en un “ancla” para las manos, facilitando la escritura al tacto y haciendo que la tecnología sea más intuitiva.