Las Leonas volvieron al país luego de consagrarse campeonas del mundo por tercera vez en su historia, tras vencer a Países Bajos en la final disputada en Amstelveen. La recepción en el aeropuerto estuvo marcada por abrazos, cánticos y la emoción de familiares y allegados que aguardaban al plantel con la Copa del Mundo en manos de María José “Majo” Granatto.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara logró la consagración tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario y un triunfo por 3-1 en los shoot-outs, con actuaciones decisivas de Sofía Cairó, Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y la arquera Cristina Cosentino, quien frustró tres intentos neerlandeses.

La capitana Majo Granatto resumió el sentimiento del grupo: “Esto es impresionante, es para toda la Argentina”, mientras que Ferrara destacó la resiliencia del plantel y el apoyo de las familias, que acompañaron el proceso desde la derrota en la final del Mundial anterior.

La conquista de 2026 se suma a las obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010, consolidando la mística de Las Leonas y su permanencia entre las potencias del hockey internacional. Con esta campaña invicta, el equipo ya proyecta su próximo desafío: los Juegos Olímpicos.