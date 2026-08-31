El 31 de agosto de 2026, Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retiro de la Selección Argentina. En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el astro rosarino expresó que la decisión le “duele en el alma”, pero que siente que ya no tiene más para dar al equipo nacional.

Messi repasó su recorrido con la camiseta albiceleste y agradeció a los hinchas por el cariño recibido durante dos décadas: “Les juro que siempre dejé todo, no solo en los últimos años, también antes. Peleé y me vacié por esta camiseta para darles alegrías y hacerlos sentir orgullosos”.

El capitán aseguró que amará siempre estar en la Selección, pero reconoció que es momento de dar paso a las nuevas generaciones: “Me vacié, ya no tengo más para dar y vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

En su mensaje también agradeció a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes, y destacó que se lleva recuerdos inolvidables: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados”.

El anuncio llega semanas después de la final del Mundial y del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, hecho que profundizó su convicción de cerrar esta etapa.