El mundo del rock argentino despide a Miguel Zavaleta, cantante y compositor que marcó una época como líder de la banda Suéter y también como integrante de Bubu. El músico falleció a los 71 años, luego de atravesar una dura enfermedad oncológica.

La noticia fue confirmada por su círculo íntimo y difundida por el periodista Sergio Marchi, quien lo acompañó en sus últimos días. Marchi lo recordó como “un tipo genial y divertido, animador de aquellos locos años 80”.

Zavaleta deja un legado de canciones que se convirtieron en clásicos del rock nacional, con letras que retrataron la vida urbana y la sensibilidad de una generación. Su estilo, mezcla de ironía y frescura, lo convirtió en una voz singular dentro de la música argentina.