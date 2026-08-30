Morena Abigail Nancupillan, representante de la Asociación Cultural Argentino Árabe, fue elegida como la nueva Reina de las Colectividades Extranjeras de Comodoro Rivadavia y embajadora de la diversidad cultural de Chubut para el período 2026-2027.

La elección se conoció durante la ceremonia de coronación, luego de una jornada en la que las candidatas representaron a las distintas colectividades que integran la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia (Fedecomex).

Morena tiene 18 años y está vinculada desde hace años con la colectividad argentino-árabe.

La primera princesa es Valentina Celeri Romano, representante de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos.

Valentina tiene 18 años y fue la candidata número 7. La banda fue colocada por María Laura Simansky, mientras que la corona estuvo a cargo del presidente de la colectividad, Domingo Squillace.

Como segunda princesa 2026-2027 fue elegida Florencia Kindruk Vittone, candidata número 6 y representante de la colectividad de Estados Independientes exsoviéticos.

Tiene 16 años y, según se informó durante la ceremonia, cuenta con ascendencia de tercer grado familiar.

La banda fue colocada por Graciela Fernández, dirigente de la colectividad vasca en Comodoro Rivadavia, mientras que la corona fue entregada por el presidente de la colectividad, Néstor Kolesnichenko.

El momento más esperado llegó cuando el jurado dio a conocer el nombre de la nueva soberana.

“Es la nueva reina de las colectividades extranjeras de Comodoro Rivadavia, nueva embajadora de la diversidad cultural de Chubut 2026-2027”, se anunció desde el escenario.

El nombre fue recibido con aplausos y emoción: Morena Abigail Nancupillan, de la Asociación Cultural Argentino Árabe.

La banda fue colocada por Noelia Vicente, presidenta de la colectividad, mientras que la corona fue entregada por el presidente de la Federación de Comunidades Extranjeras, Daniel Amado.

El cierre estuvo a cargo de Fiona Rodríguez Bellido, la reina saliente, fue la encargada de colocarle a Morena la capa y el cetro, completando así el tradicional traspaso de atributos.