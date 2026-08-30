La Agencia Nacional para la Reducción y Gestión de Riesgos de Nepal (Ndrrma, por sus siglas en inglés) revisó nuevamente al alza, hasta 734, la cifra provisional de víctimas mortales durante la riada.

Para las 13:00 hora de Nepal (GMT+5:45) se han recuperado 734 cuerpos: 259, en el distrito de Chitwan; 184, en Nawalparasi Este; 100, en Nawalparasi Oeste; 58, en Gorkha; 52, en Nuwakot; 50, en Dhading; 36, en Tanahun; y 13, en Rasuwa, según la Ndrrma.

Otras 239 personas resultaron heridas.

Previamente se informó de 734 víctimas mortales y 242 heridos.

Unas 2.500 personas, entre ellas 592 extranjeros y 933 trabajadores de proyectos hidroeléctrico, siguen sin localizar.

En las operaciones de rescate participan 19.895 efectivos de seguridad, entre policías y militares.

El pasado 26 de agosto, el colapso de un glaciar himalayo en la frontera entre Nepal y el Tíbet chino desencadenó una avalancha de hielo y rocas que dio origen a una riada catastrófica del lado nepalí.

Del lado chino, un flujo de lodo en el área del puesto fronterizos de Gyirong dejó al menos 16 muertos y 546 desaparecidos. (Sputnik)