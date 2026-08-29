Estados Unidos volvió a poner bajo la lupa su relación con el Reino Unido en torno a la cuestión de las Islas Malvinas. Según una nueva versión publicada por el diario británico The Telegraph, Washington evalúa utilizar su postura sobre el reclamo de soberanía como una herramienta de presión para que Londres incremente su gasto en defensa dentro de la OTAN.

El planteo estaría vinculado con la exigencia estadounidense de que los países miembros de la Alianza Atlántica eleven significativamente sus presupuestos militares. Entre las alternativas que se analizan aparece un objetivo equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a defensa y seguridad.

De acuerdo con la información difundida por el medio británico, el Reino Unido se encontraría entre los países sobre los que Washington pretende ejercer mayor presión. En ese contexto, la cuestión de las Malvinas podría convertirse nuevamente en una pieza dentro de una negociación más amplia entre ambos gobiernos.

Una amenaza que ya había trascendido

La posibilidad de que Estados Unidos revise su posición sobre las Malvinas no es completamente nueva. Meses atrás, distintas versiones periodísticas habían señalado que funcionarios estadounidenses analizaban utilizar la cuestión de las islas como mecanismo de presión sobre Londres en medio de las discusiones por el financiamiento de la defensa colectiva de la OTAN.

El tema adquirió especial relevancia debido a la histórica posición estadounidense respecto de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Washington mantiene vínculos militares y estratégicos estrechos con Londres, aunque también ha sostenido formalmente que la cuestión de la soberanía debe resolverse mediante negociaciones entre las partes.

¿Qué implicaría para Argentina?

Una eventual modificación de la postura estadounidense tendría una fuerte repercusión diplomática para Argentina. Desde Buenos Aires, cualquier señal de Washington que implique un mayor equilibrio frente al reclamo argentino podría ser considerada un cambio significativo en el escenario internacional de la disputa.

Sin embargo, una eventual revisión del respaldo estadounidense no significaría automáticamente un reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas. La cuestión de fondo continuaría dependiendo de las posiciones de Argentina y el Reino Unido y del marco diplomático establecido en Naciones Unidas.

Por ahora, la información conocida apunta principalmente a una estrategia de presión de Washington sobre sus aliados europeos para incrementar el gasto en defensa. La utilización de la cuestión Malvinas como herramienta de negociación, en caso de confirmarse oficialmente, abriría un nuevo capítulo en una disputa que permanece vigente desde hace décadas.

Un escenario que vuelve a generar tensión

La situación también refleja el creciente peso que Estados Unidos pretende otorgar al gasto militar de los integrantes de la OTAN, especialmente frente al escenario de seguridad europeo y a la necesidad de fortalecer las capacidades defensivas de la alianza.

Para Argentina, cualquier movimiento de Washington respecto de las Malvinas es seguido con especial atención. La posibilidad de que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido vuelva a tener a las islas como elemento de negociación agrega un componente geopolítico a una disputa que históricamente excede el vínculo bilateral entre Buenos Aires y Londres.