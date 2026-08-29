El ex asesor de los presidentes Javier Milei (Argentina) y Rodrigo Paz (Bolivia), Fernando Cerimedo, sumó la tercera causa en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito, tentativa de feminicidio y violencia familiar, confirmó el viernes por la noche el fiscal general Roger Mariaca en conferencia.

«Con relación al señor Fernando Cerimedo, ya les hablé de la causa de enriquecimiento ilícito, ya les hablé de la causa de tentativa de feminicidio y la tercera es un proceso penal por violencia familiar, en su vertiente violencia psicológica. Este último proceso penal se apertura fruto de un informe de la Policía», explicó.

El ex asesor fue parte de la campaña electoral de Paz en 2025 y tras la victoria en segunda vuelta, cooperó durante los primeros meses con el Gobierno boliviano, sin un contrato laboral, según el descargo del presidente, en un mensaje grabado al país.

Cerimedo, que también asesoró al expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), entre otros mandatarios en Latinoamérica, fue aprehendido la madrugada del 18 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este), luego de que su expareja Nadia Beller fuera tiroteada por desconocidos en un céntrico hotel.

Actualmente, Cerimedo se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por el delito de tentativa de feminicidio, por el ataque ocurrido el 17 de agosto contra Beller.

La activista y abogada Beller, que sobrevivió al ataque armado, reveló en sus redes sociales y entrevistas con la prensa local, que Cerimedo tuvo amplio poder dentro del Gobierno e influencia sobre Paz.

Desde el Gobierno negaron en reiteradas oportunidades las denuncias y el mismo mandatario boliviano explicó, en un mensaje al país, que Cerimedo no tenía autorización para representar a Paz ni a la familia presidencial. (Sputnik)