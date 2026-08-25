Dos meses después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó un balance que combinó cifras de reconstrucción, compromisos para los próximos meses y una agenda más amplia de recuperación económica e institucional.

Dos meses después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela con 39 segundos de diferencia el 24 de junio, el balance oficial registra 6.509 personas fallecidas, 6.462 rescatadas con vida y 226.696 atenciones hospitalarias. La emergencia ya no se mide solo por los rescates o por el restablecimiento inmediato de los servicios: se mide por la capacidad de retirar más de dos millones de toneladas estimadas de escombros, certificar decenas de miles de viviendas, sacar a las familias de los campamentos y sostener hospitales, escuelas, carreteras y redes eléctricas en un territorio donde las réplicas continúan.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó el 24 de agosto el primer balance de dos meses concentrado en reconstrucción. El Plan Despeje Digno y Seguro había retirado al cierre de su alocución unas 580.000 toneladas; el boletín técnico actualizado elevó luego el acumulado a 600.790,70 toneladas, equivalentes al 28,61% del trabajo previsto. En vivienda, el Ejecutivo reportó 335 unidades nuevas entregadas, para 1.172 personas, y 1.001 inmuebles rehabilitados, que beneficiaron a otras 3.503. Son avances verificables, pero todavía pequeños frente a las 60.785 viviendas inspeccionadas y las 11.001 clasificadas en alto riesgo.

El balance permite ver mejor lo que cambió desde las primeras horas y también lo que sigue sin cerrar. La respuesta de emergencia consiguió movilizar al Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Protección Civil, gobiernos locales, comunas, voluntarios y brigadas extranjeras; la fase de reconstrucción, en cambio, exige plazos, financiamiento, normas técnicas y una contabilidad pública estable. Dos meses después, Venezuela dispone de más datos, pero aún no de un cuadro consolidado que conecte cada vivienda dañada, cada persona desplazada, cada obra y cada bolívar o dólar comprometido.

De 188 muertos en 24 horas a 6.509: la dimensión humana siguió creciendo

La progresión del saldo muestra por qué los primeros partes no podían ser leídos como cifras definitivas. A las 24 horas se informaban 188 fallecidos y 1.520 heridos; a las 48 horas, 589 muertos y 2.980 heridos; al quinto día, 1.450 fallecidos; al sexto, 1.719; a los diez días, 2.645; y a las dos semanas, 3.889. El corte del 25 de agosto eleva el total a 6.509, 71 más que el parte de una semana antes.

El número de rescates con vida quedó estabilizado en 6.462 desde comienzos de julio. La cifra de heridos, en cambio, permanece en 16.740 en los balances públicos desde la segunda semana, mientras que las atenciones hospitalarias crecieron de 25.016 el 6 de julio a 41.069 el 20 de julio, 86.358 el 17 de agosto y 226.696 en el último boletín. Es importante no confundir ambas métricas: “heridos” cuenta personas lesionadas por el desastre; “atenciones” puede acumular consultas, controles, derivaciones, prestaciones repetidas y asistencia sanitaria en campamentos. El Gobierno no publicó una nota metodológica que explique el salto de 86.358 a 226.696 en ocho días.

El mayor vacío continúa siendo el de las personas desaparecidas. Los partes nacionales más recientes no ofrecen una cifra oficial consolidada. Registros vecinales de La Guaira, plataformas ciudadanas y estimaciones humanitarias han producido números muy diferentes, que no son comparables porque mezclan personas sin contacto, denuncias no depuradas y casos localizados posteriormente. Sin una base nominal conciliada entre VenApp, hospitales, morgues, campamentos y registros comunitarios, el saldo humano permanece abierto aun cuando la etapa masiva de rescate terminó.

La tierra tampoco volvió por completo a la calma. Funvisis informó 103 eventos sísmicos entre el 14 y el 20 de agosto, 55 de ellos en la región central, con magnitudes entre 1,3 y 4,0. El 18 de agosto un movimiento de magnitud 4,0, superficial y próximo a La Guaira, fue sentido también en Caracas; el 22 de agosto otro sismo de magnitud 3,4 tuvo su epicentro 11 kilómetros al oeste de La Guaira. No se reportaron nuevas víctimas ni daños mayores, pero Funvisis advirtió que el reajuste de las fallas puede prolongar las réplicas durante varios meses y que los repuntes siguen siendo posibles.

Vivienda: 60.785 inspecciones, 11.001 casos de alto riesgo y una brecha todavía amplia

El sistema de evaluación por colores ofrece hoy la radiografía más útil de la reconstrucción habitacional. De 60.785 viviendas inspeccionadas, 35.545 fueron declaradas habitables, 14.239 quedaron en condición restringida y 11.001 recibieron clasificación de alto riesgo. La etiqueta roja es preventiva y no equivale automáticamente a demolición: la Comisión Presidencial de Habitabilidad estimó a comienzos de agosto que menos del 10% de las casi 9.000 estructuras rojas registradas entonces necesitaría ser demolida, mientras la mayoría podría recuperarse con reforzamiento especializado. El universo, sin embargo, creció desde aquella declaración y requiere una actualización equivalente.

Las cifras de obra describen tres conjuntos distintos que a veces aparecen mezclados en la comunicación oficial. Primero, las 335 viviendas nuevas entregadas a familias que perdieron su hogar. Segundo, los 1.001 inmuebles rehabilitados y ya restituidos, según el balance de dos meses. Tercero, un volumen mucho mayor de viviendas “en intervención” o “en reconstrucción”: 11.794 al 22 de julio y más de 13.000 a comienzos de agosto. Estar intervenida no significa estar terminada ni entregada, por lo que esos universos no deben sumarse.

La Guaira concentra la operación de mayor escala. El 4 de agosto, el gobierno regional informó la rehabilitación en curso de 3.938 viviendas con daños no estructurales, con trabajos de mampostería, tuberías, instalaciones eléctricas, impermeabilización y filtraciones. En Caracas, la Alcaldía había completado 22.241 inspecciones al 7 de agosto; el 88% de las estructuras quedó en verde o amarillo y el 12% en rojo, pendiente de revisión detallada. En Miranda, el plan comenzó la reparación de 15 viviendas amarillas y la reconstrucción total de cinco casas rojas en Pito E Cachimbo, municipio Acevedo, dentro de una meta regional cercana a 200 viviendas afectadas. En Falcón, siete brigadas atendían 265 viviendas amarillas en Boca de Aroa, sobre 698 evaluadas.

La meta política es entregar más de 4.000 viviendas nuevas antes de que termine 2026 y superar las 10.000 durante 2027. Alcanzar el primer compromiso requiere multiplicar por casi doce el acumulado de 335 unidades en los cuatro meses restantes. El Ejecutivo activó subsidios de hasta 80% para viviendas de menor valor y créditos a 25 años para el saldo, además de reparación directa para familias sin capacidad de pago. A mediados de agosto, beneficiarios de La Guaira todavía denunciaban información contradictoria sobre requisitos, moneda de liquidación y mecanismo de desembolso. La distancia entre anuncio, aprobación bancaria y vivienda efectivamente adjudicada será uno de los indicadores centrales del próximo trimestre.

Los campamentos siguen siendo la medida social de esa brecha. En los primeros diez días funcionaban 59 instalaciones con más de 11.000 personas; el 8 de julio eran 87 campamentos y 17.907 residentes; el 20 de julio, 107 campamentos y 23.587 personas. Naciones Unidas informó a los 50 días que más de 24.000 personas continuaban alojadas en 107 campamentos de transición de La Guaira, Miranda, Aragua y Caracas. El balance presidencial de dos meses reafirmó la atención a las familias en refugio o tránsito temporal, pero no actualizó la ocupación. Por eso no es posible medir todavía cuántas personas ya regresaron a una vivienda segura y cuántas ingresaron después a un campamento por nuevas declaratorias de inhabitabilidad.

La Guaira absorbe el mayor esfuerzo; Caracas y Miranda muestran otra escala del daño

La Guaira permanece como el centro material de la catástrofe y de la reconstrucción. Allí se concentraron los colapsos, los campamentos más grandes, la remoción de escombros y la afectación del principal aeropuerto del país. Las cuadrillas despejaron vías troncales y áreas comerciales, procesan residuos en centros temporales y reutilizan acero y material triturado. El volumen estimado de escombros cambió con las evaluaciones: el PNUD calculó inicialmente entre 1,025 y 1,2 millones de toneladas para la región costera; luego el plan operativo elevó el denominador nacional a cerca de 2,1 millones. Con ese nuevo universo, las 600.790,70 toneladas retiradas representan 28,61%. La variación no implica necesariamente que se haya duplicado el daño: también refleja ampliación territorial, revisión técnica y diferencias entre escombros recolectados, procesados y dispuestos.

La recuperación de servicios tuvo un avance rápido en las primeras dos semanas, cuando La Guaira informó 96% de electricidad y 84% de agua, con cisternas en las zonas colapsadas. Desde entonces no se publicó un nuevo porcentaje integral comparable. El frente eléctrico nacional sigue abierto: el doble sismo afectó 600 megavatios en Termocarabobo; para el 8 de agosto se habían recuperado dos de cuatro grupos y se trabajaba para llegar a 450 megavatios, mientras continuaba la rehabilitación de la unidad 6 de Planta Centro y de tres torres colapsadas en la línea de 400 kilovoltios Planta Centro-Yaracuy. En agua, el trabajo se concentró en redes locales, nuevas bombas y saneamiento de cuatro sistemas de quebradas que abastecen a comunidades del litoral.

Caracas presenta menos destrucción concentrada, pero un universo mayor de estructuras que revisar. Además de las 22.241 inspecciones, el Plan Venezuela Renace rehabilitó conjuntos residenciales en San Bernardino, Santa Rosalía y Fuerte Tiuna. En salud, el Hospital J.M. de los Ríos recuperó en once días quirófanos, hospitalización y hemodiálisis, mientras siguió la intervención del área de emergencia. El Hospital Rísquez y el Hospital de Coche fueron inhabilitados temporalmente en julio; la red compensó los cierres con derivaciones y hospitales de campaña. En La Guaira, el Hospital Dr. Eudoro González reanudó atención después de una primera etapa de obras, aunque la reapertura de todas sus áreas —emergencia, cuidados intensivos y quirófanos— continúa de forma progresiva.

Miranda quedó menos visible en el balance nacional, pero ocupa un lugar singular en la respuesta sanitaria. Desde el 22 de julio funciona en Guarenas un hospital de campaña de Barbados de 500 metros cuadrados, 30 camas, laboratorio, farmacia, imagenología y quirófano modular. Trabajan allí 100 profesionales venezolanos y 79 especialistas barbadenses. Al 24 de agosto había atendido a más de 2.700 pacientes y realizado más de 73 operaciones, tanto para comunidades de la subregión como para residentes de campamentos transitorios.

En educación, la prioridad es llegar al inicio del año escolar. Las Bricomiles —brigadas que reúnen trabajadores, FANB y comunidades— activaron un plan nacional sobre 1.000 planteles. En La Guaira se inspeccionaron más de 300 escuelas: 167 presentaron afectaciones y 11 colapsaron. Las primeras 102 escuelas con daños menores o clasificación amarilla entraron en reparación con 2.000 trabajadores distribuidos en nueve parroquias. El plazo anunciado es de cinco a seis semanas, con el 14 de septiembre como fecha de referencia para el regreso a clases; los once planteles destruidos requerirán obra nueva y no comparten ese cronograma corto.

Carreteras abiertas, Maiquetía a prueba y obras públicas sin inventario final

La conectividad terrestre se recuperó antes que la aérea. En los primeros días, el Ministerio de Transporte inspeccionó 58 puentes: el Sur-Caraballeda 2 quedó fuera de servicio por daños irreparables; Caraballeda 1 y Osorio continuaron operativos; La Lucha funcionó con restricción parcial. También se atendieron derrumbes en la carretera vieja Caracas-La Guaira, fallas de borde hacia Chuspa y Chirimena y daños en Valle-Coche, la Local 4 y la Autopista Regional del Centro. El documento base de este balance consigna 17 vías nuevamente transitables y nueve puentes afectados, pero las publicaciones oficiales consultadas no ofrecen todavía una matriz única que indique cuáles están concluidos, cuáles siguen restringidos y cuáles serán sustituidos.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reanudó los vuelos de carga el 5 de agosto, pero los vuelos comerciales de pasajeros continuaban suspendidos al cierre de esta nota. Para operar durante la reparación de la terminal principal se construyeron cuatro terminales temporales: dos de salida y dos de llegada. Las salidas nacionales disponen de 3.300 metros cuadrados, tres puertas y capacidad para 480 pasajeros; las internacionales, de 4.400 metros cuadrados, cuatro puertas y capacidad para 780. El 24 de agosto, 200 empleados, Conviasa y Laser Airlines participaron en un simulacro completo de registro, seguridad y abordaje. La prueba demuestra avance, pero no equivale a certificación: no había una fecha oficial confirmada para reabrir el tráfico de pasajeros.

Ese caso resume una característica del balance: hay obras visibles y metas concretas, pero pocos inventarios finales. Se conocen hospitales reabiertos o parcialmente restituidos y escuelas en intervención, pero no un total nacional actualizado de hospitales, planteles y edificios públicos reparados. Tampoco existe un tablero público que permita seguir por obra el presupuesto, el contratista, el porcentaje de ejecución, la inspección sismorresistente y la fecha de entrega.

Del rescate internacional a una cooperación que permanece en hospitales,

escuelas y campamentos

Durante la primera fase, Venezuela desplegó cerca de 30.000 funcionarios de seguridad y gestión de riesgos, decenas de miles de voluntarios y más de 4.000 rescatistas internacionales. Las variaciones posteriores —4.338 especialistas extranjeros el 6 de julio y 2.278 el 20 de julio— responden a la rotación y salida de equipos USAR una vez cerrada la búsqueda intensiva, no a una contradicción automática. Protección Civil, bomberos y cuerpos de salvamento asumieron búsqueda, evacuación e inspecciones; la FANB sostuvo logística, seguridad, transporte, maquinaria, campamentos y frentes de obra; comunas y brigadas comunitarias organizaron cocinas, distribución, apoyo infantil, registro y reparaciones.

Naciones Unidas pasó de coordinar rescate a sostener recuperación temprana. A los 50 días, unas 70 organizaciones habían desarrollado más de 3.000 actividades en 14 estados y alcanzado a casi 208.000 personas; el Programa Mundial de Alimentos reportaba más de 204.000 beneficiarios con comidas, raciones, canastas y cupones. Esas cifras describen programas parcialmente superpuestos y no deben sumarse. La ONU también mantuvo agua, saneamiento, salud, protección y apoyo psicosocial en los campamentos.

La cooperación de Barbados es el ejemplo más tangible de la etapa larga. Su hospital en Guarenas ya no es un dispositivo de recepción de emergencia sino un centro binacional operativo, con personal rotativo, cirugías y servicios diagnósticos. La visita conjunta de Delcy Rodríguez y la primera ministra Mia Mottley el 24 de agosto confirmó que parte de la ayuda extranjera se transformó en capacidad sanitaria instalada. Otras brigadas internacionales se retiraron al completar su misión de rescate; algunas agencias multilaterales y equipos médicos permanecen vinculados a campamentos, evaluación estructural y diseño del plan nacional de recuperación.

La reconstrucción ya tiene fondos y metas, pero todavía no una cuenta única

La estimación económica cambió tanto como el mapa de daños. El PNUD calculó en los primeros días 6.700 millones de dólares en daño físico; dos semanas después circuló una estimación de 37.000 millones atribuida al sistema de Naciones Unidas; y el Banco Mundial publicó luego un cálculo de 19.600 millones en daños físicos directos, con 47% en edificios residenciales, 27% en infraestructura y 26% en inmuebles no residenciales. Las cifras no son equivalentes y responden a metodologías y cortes distintos. Para evitar confusión, el dato de 19.600 millones es hoy la referencia multilateral más detallada disponible, pero tampoco constituye un presupuesto de reconstrucción.

La arquitectura financiera combina un fondo inicial gubernamental de 200 millones de dólares, un fondo multidonante de la CAF con objetivo de hasta 200 millones, 346 millones de recursos venezolanos habilitados en el FMI, créditos y subsidios habitacionales, aportes bilaterales y el llamado humanitario de Naciones Unidas. A mediados de agosto, el Equipo Humanitario de País solicitaba 299 millones de dólares adicionales para asistir a 1,3 millones de personas durante seis meses; el requerimiento humanitario total ascendía a 931 millones. Humanitario no es sinónimo de reconstrucción: comida, agua y protección en campamentos no pagan una autopista, un hospital o una torre de viviendas.

Los próximos hitos son medibles: reabrir Maiquetía a pasajeros; completar las escuelas que deben recibir estudiantes en septiembre; convertir las 1.001 rehabilitaciones y 335 viviendas nuevas en varios miles de soluciones efectivas; reducir de manera verificable los 11.001 casos de alto riesgo; actualizar la ocupación de los 107 campamentos; recuperar la capacidad eléctrica perdida; y publicar un cronograma financiero por proyecto. También debe resolverse la ausencia de una cifra consolidada de desaparecidos y explicarse la metodología de las atenciones hospitalarias, los escombros y las viviendas “en intervención”.

Para la comunidad internacional amiga de Venezuela, esto importa porque la emergencia dejó de ser una operación excepcional de rescate y se convirtió en una prueba prolongada de capacidad estatal, cooperación y transparencia. El país ya demostró que puede movilizar recursos nacionales e internacionales y devolver servicios en pocas semanas. La medida de los próximos meses será otra: cuántas familias pasan de la carpa a una vivienda segura, cuántos hospitales y escuelas vuelven a operar plenamente y qué parte de los recursos anunciados se convierte, con plazos públicos y control técnico, en reconstrucción duradera.