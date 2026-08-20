Cuatro trabajadores murieron este jueves en Japón tras ser arrollados por un tren exprés Spacia cuando realizaban tareas de desbroce y fumigación con herbicida en la estación de Shin-Kanuma, prefectura de Tochigi, al norte de Tokio.

Las víctimas fueron tres operarios y un supervisor, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital, donde se certificó su fallecimiento. Otros seis trabajadores presentes —incluidos vigilantes y un supervisor— resultaron ilesos, al igual que los cerca de 50 pasajeros que viajaban en el tren.

Las autoridades y la empresa Tobu Railway Co. investigan por qué los trabajadores no abandonaron la vía al acercarse el tren y qué medidas de vigilancia se aplicaban en ese momento. El responsable de la división ferroviaria de la compañía, Takao Suzuki, pidió disculpas y aseguró que reforzarán las medidas de prevención para evitar que se repitan hechos similares.

El servicio ferroviario en la línea quedó suspendido durante varias horas, pero fue restablecido más tarde ese mismo día. Los accidentes mortales en el sistema ferroviario japonés son poco frecuentes, dado que el país es reconocido por la seguridad y puntualidad de su transporte público