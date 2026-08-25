Domingo Squillace, gerente ejecutivo de la Agencia Comodoro Conocimiento, comentó a ABC Radio por FM Records la expectativa que genera la tercer edición de EDUCO, que se realizará este 3 y 4 de septiembre.

«Estamos muy contentos con esta tercera edición de EDUCO con mucho entusiasmo de los chicos en las escuelas. Buscamos ir mejorando los espacios y algunas actividades donde se provecha el espacio lúdico”.

Luego detalló que “Las actividades se concretarán en la plaza central y en el auditorio donde funcionará una sala de proyección 4D, más las propuestas de los chicos que son innovadoras y que se superan cada año para mostrar y contar lo que hacen en las escuelas”.

Squillace recordó que “La propuesta de lo que los chicos y las escuelas van desarrollando, pero también con más de 150 actividades y más de 100 stands que quieren ir a contar algo vinculado a la educación y la formación laboral”.

“EDUCO es una muestra educativa que pone en valor el ecosistema global de formación y estudio de la ciudad transitando desde guarderías infantiles hasta chicos de la universidad, lo que hace muy enriquecedora esta experiencia desarrollada desde hace tres años”, explicó.

El encargado de la Agencia Comodoro Conocimiento sostuvo que “En la primera edición arrancamos con una expectativa mucho más acotada y fue creciendo producto de las propias escuelas mostraban como ganas de participar, los jóvenes se apropiaron del espacio y eso se ve en todo lo que preparan”.

Por último, informó que “Se hará el 3 y 4 en el Predio Ferial en el horario de las 8 de la mañana hasta la 7 de la tarde. Convocamos a las familias para que puedan descubrir la cantidad de cosas que hacen los jóvenes y el potencial que tienen”.