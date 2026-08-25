La intervención ya alcanzó el quinto escalón y presenta un avance cercano al 50%. Las tareas buscan mejorar las condiciones del terreno y brindar mayor tranquilidad a los vecinos del sector.

El Municipio continúa avanzando con los trabajos de aterrazamiento sobre la ladera del Cerro Hermitte, una intervención que se desarrolla de manera progresiva y que ya alcanzó uno de los sectores más complejos del terreno. A pesar de las lluvias registradas durante las últimas semanas, los equipos retomaron las tareas y actualmente trabajan sobre el quinto escalón.

En ese marco, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que las condiciones climáticas generaron algunas demoras en el cronograma, aunque destacó que los trabajos pudieron retomarse con normalidad. “Si bien nos retrasamos un poco, ya estamos trabajando en el quinto escalón, que es uno de los que mayor complejidad presenta”, sostuvo.

Del mismo modo, el funcionario indicó que también se están ejecutando trabajos en el sector de Santa Lucía, donde “intervenimos sobre unos diques existentes, realizando tareas destinadas a mejorar el escurrimiento del agua hacia su cauce natural”.

Por otro lado, puso en valor el trabajo realizado durante los últimos meses y medio y remarcó que “se trata de una intervención que requiere tiempo y un trabajo sostenido, pero los resultados ya comienzan a hacerse visibles. Son horas de trabajo duro que se va realizando paulatinamente y hoy estamos viendo los frutos”.

A su vez, el subsecretario informó que “las lluvias impidieron realizar durante el último fin de semana las mediciones previstas sobre el volumen de material desplazado, pero que este viernes contaremos con los datos correspondientes. Podemos decir que ya tenemos el 50% del trabajo desarrollándose”.

Por último, Navarro indicó que “las tareas continuarán sobre la ladera, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia el sector este del Cerro Hermitte. De a poco, vamos llevando tranquilidad a los vecinos de barrio Médanos”.