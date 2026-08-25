Dolly Parton falleció hoy, a los 80 años, en su casa de Nashville, Tennessee. El deceso de la icónica artista country de los 80 fue confirmada oficialmente por su familia a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales.

Su sobrino, Bryan Seaver, fue el encargado de comunicar la partida en representación de la familia Parton. En el mensaje expresó: «Dolly ha vivido en la luz y ahora está en los brazos de Jesús».

Aunque no se especificó una causa médica exacta en el comunicado, su salud venía deteriorándose en los últimos meses, lo que la había llevado a cancelar presentaciones en vivo. En declaraciones recientes a la revista People, la artista había reconocido que atravesaba un momento médico delicado tras haber descuidado su propia salud mientras cuidaba a su esposo, Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025.

Con casi seis décadas de trayectoria, Parton se consolidó como la indiscutible Reina del Country y una de las figuras más queridas de la cultura pop global. Vendió más de 100 millones de discos y compuso más de 3000 canciones, incluyendo himnos generacionales como «Jolene» , «9 to 5» y la versión original de «I Will Always Love You» (que más tarde inmortalizó Whitney Houston). Además de su éxito musical y actoral —recordada también por el público joven como la tía Dolly en Hannah Montana —, deja una enorme huella por su constante labor filantrópica.