Trascendieron detalles de la reunión de gabinete que el presidente Javier Milei encabezó ayer y en la que hubo enojos, gritos y pedidos de la mesa política para que no se enoje ni con la realidad, ni con la prensa, y que sobre todo haga que la economía mejore para la gente.

La senadora de LLA, Patricia Bullrich, siguió desmarcándose del gobierno y fue quien le planteó al presidente la necesidad del cambio de rumbo, algo que se descartó por completo por el comunicado con el que se dio a conocer los alcances de la reunión. No es un detalle menor que esa gacetilla no fue acompañada por foto alguna.

El vocero Adrián Ravier sigue metiendo la pata, hoy fue con la relación de Cerimedo y el gobierno y los endeudados. También confirmó que Santiago Caputo ya no es el responsable de la comunicación del gobierno, con lo cual se oficializó la ruptura del triángulo de hierro. El asesor estrella de Milei, por otro lado ya está viendo si se mete en la campaña de Hadad o de Dante Guebel.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: