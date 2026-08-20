El presidente Javier Milei volvió a mostrar la enorme distancia que hay entre lo que el ve respecto a sus políticas de gobierno, y lo que ellas ocasionan en la realidad.

Mientras que en su discurso en el Council Of Américas aseguró que la inflación está en 0.8%, cuando el propio INDEC la fijó en 2.1, y que la la economía va en alza, al igual que el empleo, en la calle hubo marcha de deudores y de los empresarios PyMEs.

Nueve de cada 10 familias están endeudas y 6 de ellas ya están en situación de mora. Durante la gestión Milei ya cerraron 30.000 PyMEs

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: