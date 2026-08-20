Liliana Orozco, referente de los vecinos del Barrio LU4 de Comodoro Rivadavia, comentó a ABC Radio por FM Records que “Hoy empezaron las obras y estamos muy emocionados porque ya no esta la escalera 8 después de 30 meses con el inicio de obra. El pliego dice que son 180 días de obras y la empresa promete acortar los tiempos por las dificultades que tienen las familias”.

Explicó que “En todo este tiempo fuimos alquilando con cuatro familias de las seis evacuadas que son jubilados de la mínima, con dos que están situación muy apremiante y que pueden ser desalojados porque no pueden cubrir el alquiler”.

En ese marco, reclamó que “Me encantaría que quienes nos hicieron llenar tantos papeles vuelvan a entrevistar a estas familias tan complicadas para ayudarlas durante estos seis meses de obras. El socio número 1 de esta cooperativa que inicio todo se encuentra en absoluta indigencia y necesita ayuda”.