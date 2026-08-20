Este jueves, los ex trabajadores de la empresa Patagonia Argentina se concentraron en la Subsecretaría de Trabajo para exigir el pago de los haberes pendientes. Según señalaron, continuarán con las medidas de protesta hasta que los fondos estén disponibles.

Ricardo, uno de los manifestantes, expresó el malestar general: “Va a haber solución, pero hasta que no esté la plata nadie se va a ir contento”. Los empleados prevén enviar telegramas y realizar una nueva movilización sobre la Ruta Nacional 3, trasladándose hasta la zona de Kilómetro 3 y regresando, como ocurrió en la jornada anterior.

El trabajador cuestionó la falta de definiciones: “Se tiran la pelota unos a otros y nadie se hace cargo. Nadie quiere poner la plata”. También indicó que el Municipio habría ofrecido recursos, aunque insuficientes, y que la empresa debería afrontar el pago de los salarios, incluyendo 11 días trabajados que aún no fueron contemplados en la liquidación.

La situación afecta directamente a las familias de los empleados: “Todos tenemos una familia atrás y son los que realmente sufren”, remarcó Ricardo, quien pidió una respuesta concreta y apeló al sentido común de la empresa.