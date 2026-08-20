El Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza de Alivio Financiero, una herramienta destinada a facilitar la regularización de deudas tributarias de familias, comercios y PyMEs.

La propuesta incluye:

Quita de hasta el 90% de intereses punitorios para quienes cancelen al contado.

para quienes cancelen al contado. Planes de pago en cuotas fijas , con reducciones variables de intereses.

, con reducciones variables de intereses. Convenios especiales para PyMEs , que permiten prórrogas de anticipos y facilitan la regularización de la Tasa de Comercio .

, que permiten prórrogas de anticipos y facilitan la regularización de la . Adhesión 100% digital a través de la plataforma web del Municipio, además de atención presencial para quienes lo requieran.

El secretario de Recaudación, Luis Perea, destacó que el régimen abarca los principales tributos municipales: Impuesto Inmobiliario, Automotor, Tasa de Comercio e Industria y Tasa de Higiene Urbana y Servicios Generales.

El funcionario subrayó que el objetivo es “tenderle la mano a quienes tuvieron dificultades reales para cumplir, sin desproteger al vecino que mantiene sus impuestos al día”. También remarcó que cada peso recaudado se destina a infraestructura, mantenimiento urbano y asistencia social, fortaleciendo la autonomía financiera de la ciudad.

El proyecto tendrá vigencia por tres meses una vez aprobado y promulgado, y se espera que los concejales acompañen la iniciativa en las próximas sesiones.