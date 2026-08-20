La Selección Argentina de hockey masculino, dirigida por Lucas Rey, logró una contundente victoria por 7-1 ante Nueva Zelanda en el cierre de la primera fase del Mundial 2026.

El partido comenzó adverso, con un gol de penal de Kane Russell para los oceánicos en el primer cuarto. Sin embargo, Argentina reaccionó con paciencia y presión alta, logrando remontar gracias al tanto de Tomás Domene desde el córner corto.

A partir de allí, Los Leones dominaron el juego y desplegaron una ráfaga de goles:

Bautista Capurro (doblete)

(doblete) Nicolás Keenan

Tadeo Marcucci

Lucas Martínez

Tomás Domene (hat-trick)

Con este resultado, Argentina se aseguró el segundo lugar del Grupo A detrás de Países Bajos y avanzó al Grupo E, donde enfrentará a Inglaterra, India, Pakistán y Gales.

El próximo partido de Los Leones será el sábado a las 7:30 (hora argentina), con transmisión por ESPN 2 y Disney+ Premium.