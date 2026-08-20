Un hombre fue detenido durante la noche del miércoles luego de provocar daños en una de las puertas de acceso al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El incidente se registró alrededor de las 23 horas, cuando el sujeto ingresó al sector de guardia y pateó una puerta, rompiendo el cristal. Tras el aviso, un móvil policial acudió al lugar y procedió a la aprehensión del presunto autor en el exterior del edificio.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de control de detención. En el lugar también intervino Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes, y se dio intervención a los investigadores debido a la existencia de cámaras de seguridad en el sector.