La influencer Sofía “La Reini” Gonet compartió un testimonio estremecedor sobre los riesgos de automedicarse con fármacos para adelgazar. Contó que hace unos meses se aplicó una dosis de Ozempic, un medicamento utilizado para tratar la diabetes que se popularizó en Hollywood como “milagroso” para bajar de peso.

Al principio no sintió efectos adversos, pero horas después comenzó a experimentar mareos, náuseas, temblores y fiebre, llegando a pensar que podía morir. Fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde le explicaron que los síntomas desaparecerían cuando su organismo eliminara la sustancia. De acuerdo con su relato, el médico intentó tranquilizarla y le explicó que los efectos pasarían cuando el organismo eliminara aquello que se había aplicado.

Durante una semana sufrió rechazo absoluto a la comida y, por más de un mes, la sensación de hambre prácticamente desapareció. “Nunca más en mi vida se me iba a cruzar por la cabeza obsesionarme con bajar de peso ni tomar medidas insalubres para conseguirlo”, reflexionó. A partir de entonces tomó una decisión personal: » Nunca más en mi vida se me iba a cruzar por la cabeza primero ni obsesionarme con bajar de peso ni tomar alguna de estas medidas insalubres para conseguirlo».

En su mensaje final, Gonet llamó a priorizar la salud y el bienestar por encima de la apariencia física, advirtiendo a sus seguidores que no se inyecten medicamentos sin aprobación médica: “El verdadero privilegio es estar sano, no estar flaca”.