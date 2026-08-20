Un intento de robo se produjo este jueves en la joyería “Joyas Patagónicas”, ubicada en Pasaje San Juan y 25 de Mayo, en el centro de Trelew.

Según las primeras informaciones, tres delincuentes ingresaron al local y, como consecuencia del hecho, uno de ellos resultó muerto dentro del establecimiento.

La Policía del Chubut trabaja en el lugar con un importante operativo de seguridad, mientras se aguarda la intervención de la Fiscalía para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

El área permanece acordonada y se recomienda evitar la zona hasta que finalicen las pericias.