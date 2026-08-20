En un operativo sin precedentes, la Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló una organización criminal dedicada a la falsificación de licencias de conducir y Documentos Nacionales de Identidad, que operaba con total impunidad en las inmediaciones de la Municipalidad de San Martín.

La investigación se inició al detectar que decenas de conductores compartían un mismo domicilio ficticio en Billinghurst. A partir de ese hallazgo, se descubrió que la banda captaba clientes por redes sociales, ofreciendo documentación sin cumplir los exámenes médicos, técnicos ni biométricos exigidos por ley.

Los allanamientos se realizaron en San Martín, Ezeiza, Bernal, Moreno, Zárate y Villa Maipú, con el secuestro de licencias y DNI apócrifos, celulares, computadoras y material que evidenciaba la logística de la organización. En uno de los procedimientos, un hombre intentó agredir a los agentes con un cuchillo, siendo reducido. Otro implicado fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza tras arribar desde Perú.

La causa está a cargo de la jueza María Servini y los once detenidos —seis hombres y cinco mujeres— fueron imputados por falsificación de documentos públicos y asociación ilícita. Además, se secuestraron los teléfonos de 39 empleados de tránsito de San Martín y Ezeiza para continuar la investigación.

Las autoridades remarcaron que circular con una licencia falsa constituye un delito penal y que este circuito ilegal ponía en riesgo la seguridad vial de toda la sociedad.