Las cuentas remuneradas de billeteras virtuales se consolidan como una alternativa frente al plazo fijo, ya que permiten obtener intereses diarios sin inmovilizar el dinero y con disponibilidad inmediata para pagos o transferencias.

Rendimientos actuales

Según el ranking de tasas, algunas de las principales opciones son:

Banco BICA Cuenta Positiva 4 : 22%

: 22% Carrefour Banco : 20%

: 20% Fiwind : 20%

: 20% Naranja X : 18%

: 18% Ualá : 18%

: 18% Banco Voii: 17%

Programas con tasa extra

Ualá – Tasa Plus : parte de una base de 18% TNA y puede subir hasta 24% TNA si el usuario acumula consumos por $500.000 en el mes. Se consideran compras con tarjeta, pagos con QR, servicios, seguros, recargas y operaciones de inversión.

: parte de una base de 18% TNA y puede subir hasta si el usuario acumula consumos por $500.000 en el mes. Se consideran compras con tarjeta, pagos con QR, servicios, seguros, recargas y operaciones de inversión. Personal Pay – Delta Pesos : invierte automáticamente el saldo en un FCI de bajo riesgo. La tasa varía según el rendimiento del fondo, pero ofrece liquidez inmediata y posibilidad de empezar desde $1.

: invierte automáticamente el saldo en un FCI de bajo riesgo. La tasa varía según el rendimiento del fondo, pero ofrece liquidez inmediata y posibilidad de empezar desde $1. Brubank – Cuenta Max: aplica tasas diferenciadas por tramos de capital. Por ejemplo, los primeros $500.000 reciben una tasa y el excedente otra distinta. Actualmente remunera hasta $1.000.000 en cartera general y hasta $2.000.000 en segmentos seleccionados

Claves para elegir