Las cuentas remuneradas de billeteras virtuales se consolidan como una alternativa frente al plazo fijo, ya que permiten obtener intereses diarios sin inmovilizar el dinero y con disponibilidad inmediata para pagos o transferencias.
Rendimientos actuales
Según el ranking de tasas, algunas de las principales opciones son:
- Banco BICA Cuenta Positiva 4: 22%
- Carrefour Banco: 20%
- Fiwind: 20%
- Naranja X: 18%
- Ualá: 18%
- Banco Voii: 17%
Programas con tasa extra
- Ualá – Tasa Plus: parte de una base de 18% TNA y puede subir hasta 24% TNA si el usuario acumula consumos por $500.000 en el mes. Se consideran compras con tarjeta, pagos con QR, servicios, seguros, recargas y operaciones de inversión.
- Personal Pay – Delta Pesos: invierte automáticamente el saldo en un FCI de bajo riesgo. La tasa varía según el rendimiento del fondo, pero ofrece liquidez inmediata y posibilidad de empezar desde $1.
- Brubank – Cuenta Max: aplica tasas diferenciadas por tramos de capital. Por ejemplo, los primeros $500.000 reciben una tasa y el excedente otra distinta. Actualmente remunera hasta $1.000.000 en cartera general y hasta $2.000.000 en segmentos seleccionados
Claves para elegir
- Liquidez: a diferencia del plazo fijo, el dinero puede usarse en cualquier momento.
- Flexibilidad: algunas billeteras permiten aumentar la tasa con mayor uso de la plataforma.
- Diversificación: productos como Personal Pay invierten en fondos, lo que implica variación en la rentabilidad.
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