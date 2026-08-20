Las manzanas son una de las frutas más consumidas en dietas saludables por su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes. Sin embargo, existen diferencias entre las rojas y las verdes que conviene tener en cuenta según los objetivos de salud.

Manzanas verdes : Sabor ácido y refrescante, ideales para recetas que equilibran dulzor y acidez. Menor contenido de azúcar, recomendadas para quienes buscan controlar la glucosa. Aportan más fibra y minerales como potasio y magnesio, favoreciendo la digestión y la salud ósea.

: Manzanas rojas : Más suaves y jugosas, con sabor amigable al paladar. Mayor cantidad de vitamina C y vitamina A, fortaleciendo el sistema inmunológico y la absorción de hierro. Contienen más antioxidantes, útiles para combatir el estrés oxidativo y recomendadas en casos de acidez estomacal. Valores nutricionales por 100 g

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