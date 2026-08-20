Las manzanas son una de las frutas más consumidas en dietas saludables por su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes. Sin embargo, existen diferencias entre las rojas y las verdes que conviene tener en cuenta según los objetivos de salud.
- Manzanas verdes:
- Sabor ácido y refrescante, ideales para recetas que equilibran dulzor y acidez.
- Menor contenido de azúcar, recomendadas para quienes buscan controlar la glucosa.
- Aportan más fibra y minerales como potasio y magnesio, favoreciendo la digestión y la salud ósea.
- Manzanas rojas:
- Más suaves y jugosas, con sabor amigable al paladar.
- Mayor cantidad de vitamina C y vitamina A, fortaleciendo el sistema inmunológico y la absorción de hierro.
- Contienen más antioxidantes, útiles para combatir el estrés oxidativo y recomendadas en casos de acidez estomacal.
- Valores nutricionales por 100 g
|Nutriente
|Manzana verde
|Manzana roja
|Calorías
|52 kcal
|48 kcal
|Carbohidratos
|13.8 g
|12.8 g
|Fibra
|2.6 g
|2.4 g
|Azúcares
|10 g
|10.4 g
|Vitamina C
|4.6 mg
|4.6 mg
|Vitamina A
|3 IU
|54 IU
|Potasio
|107 mg
|95 mg
Los nutricionistas sugieren una o dos manzanas al día, preferentemente en su estado natural, para aprovechar sus beneficios sin exceder el aporte de azúcar.
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