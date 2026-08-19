La Fundación Mariposa Nieves lanzó la Campaña Nacional de Recolección de Medicamentos con el objetivo de recuperar cajas y blísteres en buen estado que quedaron guardados en los hogares y destinarlos, tras controles médicos, a personas que no pueden sostener sus tratamientos por razones económicas.

El lema elegido es “Juntos, seamos el remedio”, y la propuesta busca instalar una cultura de donación responsable: los medicamentos deben estar en su envase original, correctamente identificados y dentro de la fecha de vencimiento.

Los fármacos más solicitados corresponden a tratamientos crónicos: hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, enfermedades respiratorias, salud mental y apoyo oncológico.

La campaña también se apoya en historias concretas, como la de Magali Barrientos, una niña con “piel de cristal” de Curuzú Cuatiá, para quien la fundación organizó una colecta de insumos médicos y alimentos especiales.

Este año, la red de recepción busca ampliarse a farmacias, colegios, universidades, empresas y organizaciones sociales, con el fin de facilitar la donación y multiplicar el impacto en más barrios y localidades.